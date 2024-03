Insólito: Gran Hermano 2023 filtró quién será la próxima eliminada

Mientras varios participantes se encontraban desayunando, Catalina sorprendió a todos con una inesperada revelación. Vinculado a la decimoquinta eliminación de Gran Hermano 2023, confesó: "A mí me dió un indicio de que me voy mañana, porque le pregunté hasta cuándo me van a tomar la presión y me dijo 'hasta mañana'...".