Se reveló por qué Gran Hermano 2023 despidió a la escribana post repechaje

El encargado de contar la noticia fue el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM. En primer lugar, señaló: "A raíz de datos públicos que dijo Santiago del Moro, hubo un club de fans que se organizó para poner una cantidad de votos y no concordaba la cantidad con los que dijo Santiago públicamente ". Así, quedó en claro que se trata sobre la polémica sexta posición de la salteña en el repechaje de Gran Hermano 2023.

"Santiago dijo que había 3.5 millones de votos y esta asociación hizo 750 mil, por lo que el porcentaje de Lucía no coincide con el que dice Santiago", continuó Ochoa. De esta manera, se trataría de aproximadamente el 21.5% de los sufragios, y esto sería contando únicamente los del club de fanáticos.

Lucía Maidana Gran Hermano 2023 Gran Hermano 2023 podría tener muchos problemas por lo que pasó con Lucía Maidana. Captura Telefe

En cuanto a la causa: "Salieron dos cartas documento intimando a Carla Mezzini, y a Kuarzo y Telefe pidiendo que se aclare la situación exhibiendo las actas protocolizadas y la escritura pública que firmó Carla y todo el conteo de votos". Con esto no buscan su ingreso, sino que se confirme el fraude para que les devuelvan el dinero.

Luego, si Kuarzo y Telefe no responden, las penas serán las siguientes: "De no presentarse todo esto, podría ir a mayores y podría declararse fraude. Lo que ellas quieren saber es por qué si ellas pusieron 9 millones de pesos, Lucía no está dentro de la casa". Así, podrían sentar un inesperado precedente en la historia de Gran Hermano.

