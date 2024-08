Insólito: Fátima Florez fue presentada como "la primera dama de Argentina" en Estados Unidos

Todo comenzó con una publicación de la cuenta @queenofversaillescoffee en Instagram, donde compartieron un boomerang de Fátima Florez en sus historias. " La primera dama de Argentina responde al café Queen of Versailles ", escribieron junto a la publicación en cuestión.

Ante esto, en lugar de hacerse la desentendida, la humorista republicó la historia y se generó una rueda interminable de críticas y cuestionamientos. Ante esto, la conductora Yuyito González decidió hablar al respecto en su programa Empezar el día de Ciudad Magazine y aseguró: "No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis, ya estamos casados Javier y yo".

Fátima Florez primera dama historia Instagram La publicación de la discordia sobre Fátima Florez. Captura Instagram

Por eso, algunas horas después hubo una segunda publicación de @queenofversaillescoffee y decidieron hablar con propiedad con respecto a la expareja de Javier Milei. "¿Quién lo hubiera dicho? A la exprimera dama de Argentina y actriz Fátima Florez le encanta el café de Queen of Versailles", escribieron en su post.

Fátima Florez primera dama historia Instagram corrección Tras ser viral, la cafetería corrigió su descripción sobre Fátima Florez. Captura Instagram

Yuyito González explotó tras los rumores de crisis con Javier Milei

La conductora Amalia "Yuyito" González aprovechó un momento en su programa Empezar el día de Ciudad Magazine para romper el silencio y contar detalles sobre su romance con el presidente Javier Milei.

En un primer lugar, la conductora comenzó por apuntar contra los rumores: "No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis, ya estamos casados Javier y yo. Estamos casados, a ver si se entendió, nos casamos entre nosotros, Dios y nosotros". Así, ironizó con respecto a las cosas que se dijeron tras la publicación de Fátima Florez.

"Va a ser para toda la vida, es para toda la vida, así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existe, no nos entran las balas", continuó Yuyito González. Con esto, dejó en claro que tanto el presidente como ella están expectantes de la mirada pública.