Fátima Florez rompió en llanto al recordar su relación con Javier Milei: "Me tocó estar enamorada de una persona..."

"Me enamoré y a esa persona le tocó por elección de la gente, de un 55% del público, ser presidente. Podría haber sido un empresario o un futbolista”, añadió para luego aclarar: “Uno se enamora de la persona”.

Milei sobre su separación de Fátima X

Luego explicó: “Soy un ser humano que no tengo por qué reprimir mis sentimientos. Para mí lo que manda es el corazón". Ante esa declaración, el periodista intentó indagar: “¿Seguís enamorada de Milei?".

En ese momento, la humorista salió rápidamente del tema: “Sigo enamorada de mi profesión. Me da felicidad y fidelidad. Me da emoción que la gente me siga. Me emociona de verdad porque es mi pasión. Mi amor es el público, ustedes no tienen idea del amor que me da la gente”. Sin embargo, también disparó una indirecta: “Yo vengo a cumplir mis sueños y no mandatos de otros”.

Por otra parte, le hizo frente a los rumores que sostiene que el noviazgo fue un arreglo económico entre ambas partes: “Las personas que nos vieron juntos saben que eso no fue posible. Fue una relación muy linda, sincera, genuina y de muchísima conexión. No cabe la menor duda”.

Finalmente, se refirió al final de la relación, que fue comunicado a través de un mensaje en la cuenta de la red social X del mandatario a comienzos de abril. En ese sentido, aseguró que la separación "no fue una sorpresa, para nada. Por ahí le sorprendió más a la gente que a mí, puede ser" y concluyó indicando que mantiene un buen trato con su expareja: "Tenemos una muy buena relación”.