Insólito: anunciaron el fin de un popular programa de streaming

El mediático explicó que la emisión del programa El loco y el cuerdo del canal deportivo Azz ya no estará más en Youtube, y salió a explicar: "Desde ya que es un tema que a mi me pone muy sensible", empezó.

Agregó: "El Loco y el cuerdo es uno de los programas que más disfruto y dusfrute hacer en mi vida, no se bien que tiempo verbal utilizar". En este sentido, no dio por cerrado el tema, aunque Duka anunció que deja el ciclo "por cuestiones personales y de salud".

"Me quiero sentar con Duka a ver si podemos seguir haciendo el programa. A mi me gustaría seguirlo. Entiendo que cuando alguno de los dos por algún motivo no quisiera seguir el programa se iba a terminar porque El loco y el cuerdo somos dos y si yo en un momento no quería seguir o Duka no quiere seguir es lógico que se termina, y yo no voy a esquivar a los motivos".

Los motivos por el fin del streaming de Duka

El programa de streaming de Duka, con la conducción de Azzaro, iba de Lunes a Viernes de 12 a 15 hs a través de AZZ por Youtube, pero podía durar muchas más horas, según el rating de audiencia por las reacciones de los dos a los partidos. "Los motivos son clarísimos y se los voy a decir: desgaste muchachos. Desgaste", aseguró el periodista deportivo.

"Hace dos años y medio o tres años el programa hemos tratado un montón de temas que desgastan mucho, el programa se cargó al hombro una pelea muy complicada. Tanto Duka como yo somos dos tipos que nos queremos muchísimo pero también que hicimos muchas horas de aire y estamos desgastados. Y esa es la verdad", terminó el comentarista.