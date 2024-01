Entonces las dos mujeres se enfrentaron nuevamente y expusieron sus puntos de vista sobre la convivencia que comenzó hace menos de un mes. "Contra Juliana no tengo nada en particular", comenzó la sommelier, para después agregar: "Somos dos mujeres fuertes. Las veces que quise acercarme tenía el rechazo, de que me diga 'salí, no me toques'".

"Hay algo que nos lleva al choque y yo me la venía callando porque cuando me pongo muy nerviosa, exploto mal", continuó la mujer de 65 años sumando a Del Moro al relato.

Entonces fue el turno de Furia quien aseguró que Isabel tiene un prejuicio con ella por su imagen física: "La gente considera que soy un amenaza pero cuando me escuchan hablar, se dan cuenta que nada que ver".

El conductor entonces quiso mediar y acercar a ambas jugadoras, pero la doble de riesgo se plantó: "Si hoy vos me pedís 'che, hablénse', yo preferiría que no, que sigan las cosas como están".

Llega "el congelado", la nueva regla de Gran Hermano que cambiará el juego para siempre

El conductor Santiago del Moro reveló que debutará "el congelado" en Gran Hermano Argentina y esto traerá consigo múltiples complicaciones de cara al futuro de los participantes en la casa.

Los detalles sobre esta nueva regla se informaron en el portal web de Telefe, donde señalaron: "Cuando Gran Hermano da la orden a través de los altoparlantes para cierto jugador o grupo de jugadores de que se queden 'congelados', en la casa aparece o ingresa algún tipo de estímulo que provocará que sea muy difícil quedarse inmovilizados". Si bien parece ser un simple juego, está muy lejos de eso y trae consigo sanciones.