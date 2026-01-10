IR A
Inesperado romance: Julieta Díaz fue vista a los besos con su nueva pareja

La actriz disfruta de sus vacaciones con un misterioso hombre luego de su separación en abril del 2025. ¿De quién se trata?

Julieta Díaz

Julieta Díaz, muy enamorada.

La actriz Julieta Díaz volvió a apostar al amor luego de haberse separado del uruguayo Gervasio Troche en abril del 2025 y fue vista con un hombre en medio de unas vacaciones en la Costa Argentina. “Se la ve a los besos”, indicó Pepe Ochoa en LAM.

“Ella está en Mar Azul y se la vio muy cerca de un hombre”, introdujo en panelista del programa de América TV. Además, contó que el involucrado le mandó "una foto donde se la ve a los besos, un beso apasionado por arriba de la mesa, con un hombre. Es un señor muy lindo pero no dimos con el nombre todavía".

Fue entonces cuando Ochoa contó que se trataba de Julieta Díaz y el hombre es argentino, pero no brindaron más información que esa. “Ella lo puso a él en el recap de Año Nuevo, donde se lo ve a lo lejos en la playa", indicó.

Julieta Díaz

“Él es muy lindo, no dimos con el nombre todavía”, agregó Ochoa y contó en profundidad que en el posteo de fin de año de Díaz aparece el hombre y ella dedica unas palabras: “Que sea un refugio o no sea. Llegó el 2026 con mucho dolor. Esperemos estar cerca y querernos. Cuidarnos. Ayudarnos. Ser lo mejor que podemos ser”.

