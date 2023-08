Inesperada salida sacude a Socios del Espectáculo: "Soy un infiel y me voy"

Inesperada salida de un integrante de Socios del Espectáculo: "Soy un infiel y me voy"

Una inesperada salida sacude a los integrantes de Socios del Espectáculo , el ciclo que se transmite por la pantalla de El Trece despidió a una de sus figuras. Sus conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, le dedicaron unas emotivas palabras al cronista Santiago Riva Roy . "Soy un infiel y me voy", bromeó el protagonista.

Sin embargo no confirmó a qué programa o proyecto se muda, tras abandonar Socios del Espectáculo. "Palla es un compañero que siempre me ha dado una mano, desde el 2015, en Desayuno Americano. Rodri también, insististe e hiciste un montón para que entre acá. Soy un infiel y me voy", bromeó Santiago.

Además, a modo de despedida, pasaron un video con las mejores entrevistas realizadas por Roy en el ciclo. En su cuenta personal de Instagram, publicó una de imágenes agradeciendo a cada uno de sus compañeros y compañeras: "Fui muy feliz en socios, desde donde pueda seguiré ayudando".

"Un gran entrevistador, un gran hombre de la calle, un gran cronista que va a crecer ahora en un piso, que siempre es algo muy añorado para alguien que está en la calle. Lo mejor para vos, querido", señaló Rodrigo Lussich.

Enamorada: Coti Romero reveló el primer pedido que le hizo a Gastón Edul

Luego de confirmarse que Coti Romero y Esteban Edul están iniciando una relación sentimental, tras la separación de ella con Alexis Conejo Quiroga, la correntina hizo público en una entrevista que le hizo su primer pedido como pareja al periodista deportivo. “Ojalá que consiga”, expresó.

Los rumores empezaron porque el periodista de TyC quiso hacerle un ping pong en modo entrevista y comenzaron a tener un vínculo. Pero primero lo negaron y, días más tarde, el mismo Edul lo confirmó en sus redes sociales con un video.

Coti Romero y Esteban Edul Redes sociales

Además, la periodista de espectáculos, Pilar Smith confirmó que se están conociendo: “Es verdad”. Además, el usuario Tronnk_ filmó a Edul en una playa mientras descansaba y le preguntó sobre la exintegrante del reality.

Pero en este caso, Coti fue invitada al programa del youtuber Pablo Agustín y contó que tuvo conversaciones privadas con él, se enteró que fue a entrevistar a Lionel Messi y reveló que le hizo un pedido: “Ojalá que consiga la camiseta firmada por Messi. Es un montón, pero me dijo que iba a hacer lo posible".