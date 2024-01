Inesperada expulsión en Gran Hermano 2023: Santiago Del Moro conducirá la gala especial

La casa de Gran Hermano transita un momento diferente a todas las demás ediciones y tiene que ver con el formato para eliminar. Porque en esta semana es por voto positivo y quien menos votos tenga, será el que se vaya. Pero Santiago del Moro no solo anunciará un eliminado sino dos.

La gala se dividirá en dos. Primero sacarán a los más votados, pero sospechan que lo harán de manera mezclada para que adentro no sepan quién es más favorito que otro. Se espera también que el conductor lo avise así no existen especulaciones.

Pero no solo estará el primer eliminado el domingo con el menos votado, sino que también habrá otro que se irá y será el lunes. En redes sociales especulan que como es el que menos quiere la gente, hay poco tema de conversación para un debate puro y exclusivo con ese jugador.

Pero aún no se sabe a quienes eligirá la gente no votar para que queden afuera. Sí se espera que quienes no se vayan sean Furia, Lisandro, Sabrina, Zoe y Rosina que son los más fuertes dentro de la casa y Agostina que, por más fuerte que sea, quedó como líder de la semana.

El inesperado apoyo de Tini Stoessel a una participante de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano trasciende y los jugadores de la casa ya tienen a sus fanáticos, pero ellos también son famosos. Ya pasó en otras ediciones en las que, por ejemplo, Emilia Mernes se proclamó fanática de Juli Poggio, y acá fue Tini Stoessel quien intervino.

Juliana al 9009 Redes sociales

Santiago del Moro ingresó este lunes a la casa de GH y les comunicó a los jugadores que esta semana el voto va a ser positivo, es decir, no votarán a quienes quieren que se vayan, sino que la idea es votar a sus favoritos.

De esta manera, solo quedarán los que la gente elija como favoritos. Por eso peligran muchos de los jugadores que todavía no generaron una interacción con el público o un juego estratégico.