Imperdibles: dos películas protagonizadas por Johnny Depp.

Películas de Netflix protagonizadas por Johnny Depp

La última puerta

Es un film estrenado en 1999, que se produjo en Francia. Fue realizada en coproducción por compañías de España y los Estados Unidos también. Es una adaptación a la pantalla de la novela del autor español Arturo Pérez-Reverte, publicada en 1993, El club Dumas y cuenta con una duración de 2 horas y 13 minutos.

Dirigida por Roman Polanski, este thriller de acción se convirtió en uno de los más recomendados de la plataforma de streaming.

La trama se centra en su personaje principal,Dean Corso, un vendedor de libros raros de la ciudad de Nueva York, que se gana la vida engañando a la gente para que le venda valiosos libros antiguos por un precio, y luego los revende a coleccionistas privados.

Este aficionado a los libros y a la cultura se obsesiona con conseguir los dos últimos ejemplares de un legendario manual, Las nueve puertas del reino de las sombras.

"Las Nueve Puertas" supuestamente contiene los medios para invocar al Diablo y adquirir invencibilidad e inmortalidad. Balkan, un coleccionista de textos satánicos, cree que dos de las tres copias son falsificaciones. Contrata a Corso para verificar las tres y adquirir el legítimo por cualquier medio necesario. Pero su búsqueda derivará en un entorno de conspiraciones, iniciados por su contacto con Boris Balkan.

Embed - La Última Puerta / La Novena Puerta / The Ninth Gate (1999) Trailer

Este film está protagonizado por: Johnny Depp, Frank Langella, Lena Olin, Emmanuelle Seigner, Barbara Jefford, Jack Taylor, José López Rodero, Tony Amoni, James Russo, Willy Holt y Allen Garfield.

Donnie Brasco

Es una película dramática de gánsteres estadounidense de 1997 dirigida por Mike Newell. La película, escrita por Paul Attanasio, está basada en el libro Donnie Brasco: My Undercover Life in the Mafia de 1988 escrito por Joseph D. Pistone y Richard Woodley. Cuenta con una duración de 127 minutos.

La película se basa libremente en la historia real de Pistone (Depp), un agente encubierto del FBI que se infiltró en la familia criminal Bonanno en la ciudad de Nueva York durante la década de 1970.

La trama se centra en el agente del FBI Joe Pistone que debe abandonar temporalmente a su familia y hacerse pasar por un gángster: el joyero Donnie Brasco. Sin embargo, para ser aceptado por los mafiosos debe probar su lealtad y su capacidad para cometer crímenes.

Su objetivo es investigar las actividades del clan de los Bonnano y, para ello, se gana la confianza de Lefty Ruggiero, un pistolero en decadencia que nunca consiguió acceder a las altas esferas del poder.

Embed - Donnie Brasco - Trailer V.O Subtítulado

Este film está protagonizado por: Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo, Anne Heche, eljko Ivanek, Gerry Becker, Zach Grenier y Robert Miano.