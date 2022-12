Harry Styles en Argentina: el show sublime de un ícono pop

Pasadas las 21 horas se empezaron a escuchar sonidos de pájaros con visuales de un bluebird en una clara referencia a su tema Daylight que nos llevó a trasladarnos al interior de la casa de Harry y darnos perspectiva desde la ventana de su hogar. Ese Harry’s House que le da nombre a su último disco y que nos lleva a recorrer todos sus recovecos musicales.

Harry Styles en Buenos Aires, Argentina

Ante la ovación del público la estrella pop apareció en el escenario con un enterito azul y una musculosa blanca que mantuvo durante toda su presentación. Arrancó con una seguidilla de éxitos como Music for a Sushi Restaurant, Golden, Adore you, Daylight y Cinema.

Con visuales de claras influencias psicodélicas que retratan el vivo con la sublimidad de un artista retro, e imágenes en las pantallas con guiños a sus canciones para los fans más detallistas, el set list del show reúne lo mejor de su nueva era musical definido por ese revival setentero y sonidos indie pop con sus éxitos de épocas pasadas.

Harry Styles en Buenos Aires, Argentina

Encontramos la faceta de su álbum Fine Line con temas como She, Golden, Adore you entre otros y también pasamos por canciones de su primer disco como Sing of the times, también nos dio baladas y para los seguidores de One Direction, la boy band que lo vio crecer, regaló el éxito What Makes You Beautiful madurada con un sonido más potente y rockero. Además, nos llevó por momentos más guitarreros y poderosos en temas como Kiwi y Medicine.

En cuanto a la interpretación, la banda que acompaña a Harry: Ny Oh (guitarra, teclados, coros), Mitch Rowland (guitarra), Niji Adeleye (teclados), Elin Sandberg (bajo), Sarah Jones (batería), Pauli Lovejoy (percusión) mantienen una ejecución impecable, donde permiten distinguir y apreciar todos los instrumentos en un engranaje bien aceitado, donde se puede advertir no solo la trayectoria de los músicos sino también el tiempo que tienen girando, grabando y trabajando juntos.

A Harry se le nota la comodidad que maneja en escenarios grandes, es casi un encantador de serpientes que demuestra constantemente su carisma y esta personalidad lo lleva a interactuar constantemente con el público para, por ejemplo, lograr que todo River le cante cumpleaños a su hermana o saludar a Leo Messi luego de presentar a su banda con un "¡Y ahora hagan ruido para Lionel Messi!". En horas de la tarde antes del show ya se lo había visto celebrar los goles de la Selección pasando desapercibido en el escenario.

Entre los mimos a la Argentina hubo una inesperada introducción de Libertango de Piazzolla y unos acordes de Persiana americana de Soda Stereo, además resaltaron sus esfuerzos en hablar en español y un "muchas gracias Buenos Aires, los amo con todo mi corazón", en una experiencia que se vigoriza por el intento constante del artista de integrar al público al show.