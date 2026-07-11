11 de julio de 2026 Inicio
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Conmoción por la muerte de Jayden Adams: qué dice el comunicado

El futbolista de 25 años fue hallado sin vida en un hotel de Ciudad del Cabo, tras disputar el Mundial 2026 con Sudáfrica.

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Jayden Adams venía de ser la gran figura en la final de la Champions de la CAF. 

Jayden Adams venía de ser la gran figura en la final de la Champions de la CAF. 

Crece la conmoción por la muerte de Jayden Adams, futbolista de 25 años que había disputados el Mundial 2026 para Sudáfrica y este sábado fue hallado sin vida en la habitación de un hotel de Ciudad del Cabo. Su último club, Mamelodi Sundowns publicó un comunicado en sus redes oficiales donde confirma el fallecimiento del jugador y aseguran estar "devastados".

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"Con profundo pesar, el Mamelodi Sundowns confirma el fallecimiento de Jayden Adams, el gran talento y centrocampista de los Bafana Bafana. El presidente y la familia Motsepe, la junta directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, la dirección, el personal, los seguidores del Mamelodi Sundowns FC y toda la «Yellow Nation» expresan sus más sinceras condolencias a la familia y a los amigos mientras lamentamos la pérdida de Jayden", expresan en un primer momento.

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Luego rogaron "a Dios Todopoderoso que consuele y fortalezca a la familia Adams, a sus amigos y a todos aquellos que le conocieron". A la vez, pidieron "que se respete la privacidad de la familia mientras atraviesan el duelo por esta profunda pérdida".

El joven jugador de 25 años atravesaba un gran presente deportivo en su país, donde jugaba su primera Copa del Mundo representando a su país y venía de ser la gran figura en su equipo, Mamelodi Sundowns FC, al ganar la última edición de la Liga de Campeones de la CAF 2025-26 ante el ASFAR de Marruecos.

Durante la competencia mundialista sumó minutos en los partidos disputados por su selección ante México, República Checa y Corea del Sur. En medio del Mundial fue informado sobre la muerte de su abuela, Marianna Adams, aunque decidió quedarse con la delegación para apoyar a sus compañeros. Hasta el momento, se desconocen los motivos y las causas de su fallecimiento.

Muerte de Jayden Adams: el comunicado de la Unión de Futbolistas Sudafricanos

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado".

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