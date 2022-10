Habló la víctima de Alfa, el personaje más polémico de Gran Hermano 2022: "Me dijeron que me iban a pegar un tiro"

En su relato dado a conocer en el programa por C5N, Alfa Santiago le dice a su víctima: "Como estoy en el Gobierno conozco mucha gente , como el tipo que te iba a dar la Visa, Fernando Morrone, que por supuesto no te va a dar nada. Es más, yo puedo pedir que te bloqueen la Visa , ¿sabías?" Alfa continuó hablando con la mujer y afirmó: "Puedo agarrar de esto tuyo de que me estafaste para que te bloqueen la Visa. Sos una tonta, María Pía" .

Agregó que "vos sos muy pendeja, te encontrás con todo el mundo en todos lados. Yo no cagué a nadie. Vos no tenés idea la gente que yo conozco en Tucumán".

La difusión del audio tuvo lugar después de que en su video de presentación para Gran Hermano, el participante haya asegurado que "en la convivencia, mientras no me jodan soy el mejor tipo del mundo". Asimismo, expresó que "mi estrategia para dentro de la casa será la misma que usé en toda mi vida: hacer lo que quiero, ser el mejor y tratar de ganar".

La respuesta de María Pía y cómo conoció a Alfa

En Argenzuela detalló: "No miré Gran Hermano. Una amiga me mandó por Twitter 'mirá, ese es el loco que te acosaba'. Comenté un tuit y se hizo súper viral, ya tiene medio millón de impresiones. Estoy encantada de dar a conocer la clase de persona que es este tipo y que tengan mucho cuidado porque la verdad que es peligroso".

Una de las revelaciones más contundentes de María Pía fue: "Cuando me amenazó, tenía mucha razón porque fue una persona a mi casa para decirme que me iban a pegar un tiro en la cabeza si salía a hacer declaraciones o a hacer algo. Esto fue hace mucho, no desde ahora".

Relató el calvario que vivió cuando le dijo que se iba a vivir a Estados Unidos: "Ahí fue la conversación en la que me dijo que me iba a bloquear la Visa". Dio a conocer que Alfa también le sostuvo que se iba a ir a Miami "con 15.000 dólares" y que era una "estúpida" porque podría haber viajado con él.

Agregó que "mi abuelo tiene una metalúrgica, consiguió su número de celular y también del resto de mi familia. Está obsesionado y creo que es desde que le dije que nunca iba a pasar algo. Parecía muy buena persona".

Después contó la historia de cómo lo conoció: "Fue Punta del Este en 2017. Cuando volví a la Argentina siempre me quería contratar para hacer promociones en un bar que él iba a abrir en el Delta. Cuando lo conocí me pareció excelente, hasta que él empezó a involucrarse sentimentalmente conmigo. Luego me fui a Europa y cuando volví me ofreció hacer canjes con una peluquería y otras promociones más".

También afirmó: "Me regaló una araña colgante que era de su abuela. En ese momento tenía que pagar mucho para vivir y se ofreció a ayudarme con 200 dólares. En ese momento eran 4.000 pesos".