Marcelo De Bellis reveló las internas con la vuelta de Casados con hijos a Netflix

Al parecer, pidió a la producción que modifique el carácter inocente de Paola Argento para cambiar un poco sus características para que no se siga jugando con la idea de cosificación de su personaje.

Los guionistas se habrían negado a estas modificaciones y por eso, Lopilato no sería parte de los nuevos capítulos. Esta situación hizo enojar a Francella, según trascendidos.

El intérprete de Dardo Fuseneco aseguró en Intrusos que "nunca hablé con Guillermo la posibilidad de hacer algo en plataformas. Nunca, nunca, nunca", y agregó: "Sí me llegó todo este rumor que mencionas pero jamás lo conversamos. No pasó", remarcó De Bellis.

Además, sostuvo que no imagina a la actriz haciendo semejante planteo: "No creo que haya sido así porque además, Luisana hizo 100 Gran Rex haciendo Paola Argento tal cual es el personaje y no tuvo ningún prurito. De verdad, no lo creo", concluyó.