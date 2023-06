Guillermina Valdes marcó tendencia con una microbikini total black

En pocas horas ya había sumado más de 20 mil "me gusta" y cientos de comentarios que se refirieron a su microbikini. La empresaria en algunas fotos le sumó a su look una campera americana estampada , similar a la que utilizan los pilotos de carrera, un patchwork de diferentes logos con tipografías en bold.

Emily Ratajkowski lució un traje de baño blanco en la playa de Brasil como parte de la promoción de su nueva colección. La modelo y actriz estadounidense de 31 años sorprendió a sus seguidores al publicar algunas fotos de su nueva microbikini. Este traje de baño que cuenta con un particular diseño frontal con la espalda al descubierto recibió el nombre de Encinitas y es parte de la colaboración de su marca con Mirror Palais. Su look lo completó con gafas de sol y aretes mientras posaba en la playa.

"Cuando Marcelo Gaia y yo comenzamos a hablar sobre lo que queríamos hacer para la colección Mirror Palais x Inamorata Woman, inmediatamente supo que quería traerme a Brasil”, escribió la modelo sobre esta colección. Además, agregó: “Aunque mi viaje a Río fue rápido, me enamoré por completo. Gracias Marcelo por llevarme a tu ciudad favorita y acercarme a la cultura de tu mamá. No puedo esperar a volver y no puedo esperar a que todos ustedes vean lo que cocinamos”. Emily Ratajkowski sumó miles de "me gusta" y cientos de comentarios en su cuenta de Instagram donde tiene 30 millones de seguidores, quienes elogiaron el estilo de su nueva colección.