Tras cinco cierres: cómo hizo Cinthia Fernández para recuperar su cuenta de Instagram

La mediática agradeció a su pareja y abogado en sus historias: "Mi león protector siempre ganando todo".

Tras varios meses de espera y cinco cierres de su cuenta, finalmente la Justicia aceptó la apelación de Cinthia Fernández y recuperó su cuenta de Instagram. La panelista expresó su gratitud hacia su abogado y pareja con emotivas palabras: “Una vez más tengo al campeón que jamás vi perder”.

La mediática finalmente recuperó su perfil en redes sociales gracias a la gestión de su abogado y pareja Roberto Castillo. La noticia fue confirmada a través de la cuenta del letrado quien informó: “ Meta Platforms INC (Facebook Argentina) dio cumplimiento a la resolución judicial y restableció la cuenta . Así lo dictaminó el Juzgado Federal N.º 2 de Campana, a cargo del Dr. Adrián Charvay”.

El fallo marcó un punto de inflexión en la disputa digital que la panelista venía enfrentando, y ella no dudó en expresar públicamente su gratitud. Con un mensaje cargado de afecto y admiración hacia su prometido, escribió: “Una vez más tengo al campeón que jamás vi perder, mi león protector, siempre ganando todo”.

Su abogado reveló los argumentos que fueron presentados ante la Justicia para que esto ocurriera:

1 - "Sostuvimos que la cuenta @cinthia_fernandez_ NO es un espacio recreativo , sino un establecimiento comercial digital".

2 - "Suspensión Arbitraria. Ausencia de control Humano".

3 - "Violación al Derecho al Trabajo (Art 14 CN)"

4 - "Carácter Alimentario de los Ingresos. Cinthia Fernández es único sostén económico de sus tres hijas, por lo que los ingresos de la cuenta de CF tienen carácter alimentario".

5 - "Violación al debido proceso y a la presunción de inocencia (Art 18 CN)".

Para celebrar el fallo judicial que devolvió la cuenta a la mediática, su abogado y prometido compartió en redes sociales una fotografía junto a Cinthia. En la imagen se los veía muy acaramelados, acompañada de un mensaje cargado de fuerza y ternura: “Y nos levantamos una vez más… y nos vamos a levantar todas las que sean necesarias. Es imposible vencer a una persona que no deja de luchar. Te amo, mi Guerrera”.

La restitución de la cuenta de la mediática es un fallo que marcó un precedente en el ámbito digital. La resolución del Juzgado Federal N.º 2 de Campana, a cargo del Dr. Adrián Charvay, sentó jurisprudencia en materia de recuperación de perfiles en redes sociales, estableciendo un antecedente clave frente a los reiterados cierres de cuentas sin justificación clara. De esta manera, el caso se convirtió en un punto de referencia para futuros reclamos de usuarios que enfrenten situaciones similares, consolidando la importancia de la vía judicial en la protección de derechos digitales.