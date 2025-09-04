Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

La banda californiana aterrizó en Buenos Aires con The Saviors Tour, mezclando historia y actualidad: 21 años de American Idiot, 30 de Dookie y lo más nuevo de Saviors. Pero lejos de ser solo un repaso de clásicos, el show dejó en claro que, después de más de tres décadas, la banda sigue redefiniendo el punk con la misma energía en el escenario.

El show empezó 21:08 en el estadio de Huracán con el tema homónimo, American Idiot, un golpe directo al pecho del público. Musicalmente, la canción mantiene la agresividad de 2004 con la voz de Billie Joe Armstrong que funciona como megáfono de una rabia colectiva. Abrir con este tema establece un hilo político y emocional desde el primer acorde: es un recordatorio de que American Idiot no es solo un disco, sino un manifiesto generacional que sigue resonando. Además de resignificar el tema cambiando la icónica frase "I'm not a part of a redneck agenda" , por "I'm not a part of a redneck agenda" (No soy parte de la agenda MAGA) , apuntando directamente contra la agenda de Donald Trump.

Le siguieron Holidayy Boulevard of Broken Dreams, piezas que consolidan ese bloque de narrativa política y catártica y el público lo canta casi como un ritual, conscientes de la historia que contienen estas canciones.

Entre clásicos, Green Day incluyó canciones de Saviors. Estos temas dejan en claro que la banda no depende solo de su pasado y el bloque sirvió también como puente para mantener la tensión del público, que ya estaba completamente entregado.

El tramo de Dookie, nos llevó a la explosión juvenil que definió a Green Day en los noventa. Canciones como Longview, Welcome to Paradise, Basket Case y When I Come Around no son reliquias: suenan afiladas y urgentes. En vivo, la economía del punk es evidente: guitarras simples pero cortantes, batería precisa y un bajo que empuja cada acorde. El pogo creció, y la banda lo alimentó sin bajar intensidad. Este bloque funciona como un recordatorio del lugar de Dookie en la historia: un disco que llevó el punk a las radios y al mainstream global sin perder autenticidad y sacándolo de los recovecos del under.

En medio del show, Billie Joe se tomó un momento para reconocer a la multitud: “Este es uno de los mejores shows de nuestras vidas”. Además, hizo un guiño a Lionel Messi , generando una ovación inmediata. No fue un gesto decorativo: reforzó la complicidad entre la banda y la audiencia argentina, y dejó en claro que Green Day entiende su lugar en la cultura local.



Y, como suele pasar en estos shows, la complicidad con los fans se hizo tangible cuando una fan logró subirse al escenario: Armstrong la levantó con cuidado mientras la multitud estallaba, recordando que en Green Day, el espectáculo no termina en la primera fila: el público siempre forma parte del ritual.

Billie Joe Armstrong domina el escenario como si fuera un terreno propio. Salta, corre y grita con un filo que parece intacto después de más de treinta años de carrera. Su voz mantiene la urgencia del punk, áspera y precisa, capaz de sostener tanto la rabia de American Idiot como la melancolía de Wake Me Up When September Ends. Cada riff que toca y cada frase que canta obliga al estadio a moverse al mismo ritmo: Armstrong no solo lidera la banda, marca el pulso de la noche y recuerda por qué, aún hoy, sigue revitalizando el punk en vivo.





En medio del show, Minority cumplió su rol clásico: un interludio que sirve para presentar a la banda y volver a encender la conexión con el público. Entre los riffs contagiosos y los coros del estadio, Billie Joe Armstrong fue uno a uno nombrando a Mike Dirnt y Tré Cool, mientras las luces iluminaban a cada miembro como protagonistas de la historia viva del punk.

Después del himno punk a la melancolía Wake me up when september ends, Jesus of Suburbia apareció como un recordatorio de cómo la banda logró combinar punk y ópera rock en un solo tema, mientras cada transición era coreada y vivida por la multitud.





Para el final, la banda cerró Good Riddance (Time of Your Life), un clásico que funciona como cierre emocional. No es estridente ni punk en el sentido tradicional, pero funciona como epílogo de una noche intensa: todos los acordes y voces se unieron en una catarsis compartida, cerrando un espectáculo que combinó energía, memoria y actualidad.

Lo que pasó en Buenos Aires no fue un revival. Fue la confirmación de que Green Day encontró una fórmula poco común: hacer que discos concebidos en contextos distintos —la alienación juvenil de los noventa y la furia política de los dos mil— sigan interpelando a un público en 2025. En el Ducó quedó claro que su vigencia no depende del recuerdo, sino de la potencia de canciones que todavía incomodan, inspiran y hacen saltar a 30 años de su explosión.