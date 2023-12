Gran Hermano: se desató un escándalo y levantaron la transmisión tras la primera eliminación

La salida de Hernán Ontivero sorprendió a todos los participantes de la casa y no pudieron ocultar su sorpresa por la decisión del público. Tras ello, Juliana Scaglione no se quedó callada y estalló contra sus compañeros.

En la primera semana del inicio de la nueva edición de Gran Hermano, ya hubo un primer eliminado y la decisión del público sorprendió a los hermanitos a tal punto que no pudieron ocultar su descontento e hizo desatar un escándalo dentro y fuera de la casa: cortaron la trasmisión en vivo durante las primeras horas de este lunes. ¿Qué pasó?

Eso hizo que algunos hombres se juntaran unos minutos en la habitación y muestren su desconcierto sin entender cuáles fueron los motivos por el cual “El Negro Onty” abandonara la casa. “Es divertido, le daba vida a la casa, también era buen compañero. No entiendo qué es lo que ve la gente afuera”, fue el análisis de Lisandro Navarro.

Minutos más tarde, en el pasillo que da a las habitaciones se empezaron a escuchar los acalorados gritos de Furia contra Sabrina Cortez, la líder de la semana.

“¿Puedo hablar? Tengo muchas emociones juntas. Bueno, básicamente cuando te preguntan hablas en plural como fueras la jefa de la casa”, empezó su descargo la recientemente participante salvada ante la líder.

SE AGARRARON EN VIVO AHORA Sabrina y Furia en el pasillo. ESTA A LOS GRITOS LITERAL. "A BANCARSELAAAAAAAAA" #GranHermano pic.twitter.com/1gAsCS6yKE — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) December 18, 2023

Y agregó, a los gritos que resonó por todos los rincones de la casa: “Digo, ¿por qué yo no puedo hacer lo que yo quiero? Me tenés que entender, no tenés que hablar en plural”. Sin quedarse callada, Sabrina reaccionó y la acusó de maltratadora.

La reacción de los participantes de Gran Hermano por la pelea entre Furia y Sabrina

En la transmisión en vivo, las cámaras solo enfocaban lo que sucedió Ante el fuerte tono de la discusión, poco a poco sus compañeros comenzaron a acercarse al pasillo en el que todo estaba ocurriendo. “¿Cuál es la pica?”, empezaron a preguntarse mientras los gritos no paraban de aflorar.

“Hay un grupete hermoso que básicamente no me banca. Y yo con eso no puedo hacer nada. O sea, tengo que seguir viviendo acá adentro. O sea, ¿qué te jode?”, le recriminó en ese momento Furia a Sabrina.

Y sumó: “A mí me jodió básicamente que te pares acá y hables en plural como si a todos les molestara lo que yo hago o lo que no hago”.

Notablemente decepcionada por el clima que se estaba viviendo en la casa, Isabel se sinceró: “A mí me pone muy mal esto. Es muy molesto. No podemos estar peleando así, no se puede estar peleando así”.

Sin embargo, en medio de los gritos y enojos, abruptamente Gran Hermano cortó la transmisión.