La insólita aclaración del Gobierno sobre la presencia de Fátima Flórez en Perú Fuentes oficiales aclararon que la actriz asistió a la asunción de Keiko Fujimori por invitación personal de la líder peruana. Además, salieron al cruce de rumores y aseguraron que no integró la comitiva oficial argentina ni viajó en el avión presidencial. Por Agregar C5N en









La humorista subió una foto a su Instagram en plena asunción de Keiko Fujimori.

Las versiones sobre un acercamiento entre Javier Milei y Fátima Flórez trascendieron la frontera y llegaron a Perú. El Presidente argentino y la comediante coincidieron en la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori, lo que reavivó las especulaciones sobre su relación pasada. Desde la Casa Rosada se encargaron de remarcar que la artista viajó por invitación directa de la dirigente peruana y que no integró la comitiva oficial ni utilizó el avión presidencial.

La actriz realizó una publicación en su cuenta de Instagram que despertó la curiosidad de sus seguidores y encendió las alarmas del entorno del Presidente. "Hola, Perú", puso Fátima vestida de blanco y con personal de seguridad de gala detrás, en las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde se desarrolló la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori.

De acuerdo a la propia actriz, una profunda amistad la une con la nueva mandataria peruana y por esa razón viajó para acompañarla en un momento muy importante de su carrera como funcionaria. De todos modos, las especulaciones de una posible reconciliación con Javier Milei cobraron sentido después de esta coincidencia.

Hace unos días, el periodista de espectáculos Ángel De Brito había contando que existió un acercamiento entre ambos. "Aunque una de las partes me lo va a negar, están reconciliados", aseguró el conductor en LAM.

La relación entre Javier Milei y Fátima Flórez se inició tras coincidir en una emisión del programa de Mirtha Legrand, que obró de celestina. Su romance se oficializó en julio de 2023 y concluyó en abril de 2024 porque ambos debían asumir exigencias profesionales.