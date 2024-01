Gran Hermano: las insólitas promesas de Martín y Lisandro para no ser eliminados

El juego continúa dentro de la casa, por ello los participantes realizaron unas insólitas promesas para no ser eliminados en la última gala de Gran Hermano . Ahora los hermanitos y hermanitas deberán cumplir una serie de juramentos. ¿Podrán?

Tras la salida de Alan y Denisse , la casa quedó conmocionada y algunos de los hermanitos que realizaron promesas con tal de no abandonar la casa deberán cumplirlas. En el caso de Martín Ku, prometió "hacer hasta la prueba del líder en chino" durante todo un día, lo que generó el revuelo entre sus compañeros.

Martín se quedó y por 24hs hablará en chino - Gran Hermano

¿Hoy tenés que hablar todo el día en chino?, le preguntó preocupada Agostina y agregó "me vas a volver loca", mientras Martín se expresaba completamente en otro idioma.

En el caso de Lisandro Navarro aseguró que "me comprometo, en caso que la gente me salve, darle un pico a Furia", pero en diálogo con sus compañeros expresó la preocupación por si su actual novia estaba atenta a lo que pasa dentro de la casa.

Hablando de su novia, Lisandro le pide a Alan y Sabrina que le aclaren que su "promesa" por ser salvado (darle un pico a Furia) fue impulsado por la producción y no por él: Te lo hacen reformular de cierta manera que es como que vos te estás comprometiendo...#granhermano pic.twitter.com/XiQ74zBlrR — mili (@catasversion_) January 29, 2024

En el caso de Emmanuel Vich, el joven expresó que "me voy a chapar a Joel. No sé si será una banda". Eso no es todo, Rosina Beltrán expresó que "le voy a hacer una tremenda broma a Lisandro. Le quiero hacer creer que estoy sospechando desde mi cumpleaños que el gusta de mí. Obviamente es una broma, pero la idea es que caiga".

Todas las promesas de los participantes antes de la gala de eliminación

Zoe Bogach : "Sería limpiar algo, el baño que es lo que menos me gusta".

: "Sería limpiar algo, el baño que es lo que menos me gusta". Federico Farías alias Manzana: "Voy a tratar de desenmascarar a todos los que tengan problema entre sí, para que se digan las cosas como son".

alias Manzana: "Voy a tratar de desenmascarar a todos los que tengan problema entre sí, para que se digan las cosas como son". Virginia Demo : "Cocino almuerzo y cena el martes para todos".

: "Cocino almuerzo y cena el martes para todos". Bautista Mascia : "Me comprometo hacerle una canción a los chicos y todo lo que pasa en la casa".

: "Me comprometo hacerle una canción a los chicos y todo lo que pasa en la casa". Nicolás Grosman: "Voy a tocar la guitarra".