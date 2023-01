Gran Hermano: el mal momento que atraviesa Camila que la hace pensar en dejar la casa

En un video que pasaron en la nueva gala de nominación , la participante cuenta que había planificado levantarse con sus compañeras el día del cumpleaños de Walter, sin embargo no contaron con ella . "El único que me cree es Alfa, como todos me creen mentirosa, dije ´ya está, voy a dejar e estar detrás de ellas para intentar que sean mis amigas, voy y hablo con la única persona que quiere hablar conmigo", sostuvo.

"No me gustan como me tratan acá dentro. Me hace sentir mal todo el tiempo, que hablan mal de mi, que me contestan mal", analizó. "Yo no se si estoy lista para esto porque sigo pasando lo de mi papá, y acá no me siento libre para darle un abrazo a nadie. siento como que me están apagando por completo", expresó quebrada.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1618418713715146754 Camila se quebró en el confesionario y habló del destrato que sufre en la casa Seguí #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GH2022 pic.twitter.com/EeyU0NAvms — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 26, 2023

En este último tiempo, Walter y Camila protagonizaron distintos intercambios que dan a entender que están en el inicio de un romance, y eso genera desconfianza adentro de la casa y afuera, ya que hay quienes cuestionan la actitud del hombre para con la joven, mientras que otros consideran que que la oriunda de Ituzaingó está manipulando al fanático de los autos para dejarlo fuera de juego.

“Me preguntaron por vos en el confesionario sobre cuáles eran mis sentimientos hacia vos”, a lo que ella le preguntó ¿Y qué les dijiste?", contó el sexagenario a Camila. “Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo”, enfatizó Walter y se fundió en un abrazo con ella, quien le respondía “yo también”.

Asimismo, contó lo que le plantearon en el confesionario: "Me dicen: ¿pero vos no ves que es chica?", luego dijo cuál fue su respuesta. “Pero no importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”, reveló. Esto provocó que Camila lo volviera a abrazar pero Alfa remató con una frase particular: “Menos mal que no tenés cincuenta, porque sino perdías”, le dijo, a lo que ella le dijo: “Ay, Alfaaaa”.