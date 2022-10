Gran Hermano: el insólito llanto de Tomás Holder al comparar su noviazgo con una película romántica

"Yo vi esa película y vi lo que hizo Jack por Rose, y dije: no puede ser que un hombre en días esté tan dispuesto a dejar todo por esa mujer, ¿viste? Que vos amás, que sentís, que la cuidás...", relató al borde de las lágrimas. El resto de los participantes se dividían entre la empatía y las risas incrédulas.

"Me quedó grabado. Y pienso que yo soy un afortunado de tenerla ahora porque ella me cambió la vida, me hizo sentir amor. Entonces te digo la verdad, si me voy mañana o me voy en dos semanas, yo salgo y afuera tengo el premio de mi vida", destacó Tomás, que es uno de los nominados para la gala de este domingo.

https://twitter.com/Juancrxzv/status/1584055872614866944 la demencia de holder hablando de Jack y Rose de Titanic y el de Yoshi TV poniendo la música, un tipazo realmente pic.twitter.com/r9413R5PqM — Juan Cruz (@Juancrxzv) October 23, 2022

Tomás Holder se comparó con Titanic: la repercusión en redes

El momento se viralizó en redes y, pese a que varias participantes se emocionaron con el lado sensible del rugbier, los televidentes lo criticaron. "El bigotes de anabólico estaba haciendo el intento de 'llorar' sin lagrimas", cuestionó una usuaria de Twitter.

"Paráaaa, toro, hace dos semanas que no la ves"; "¿Esto es real? Este pibe no está bien del marulo", y "Ninguno te pasa un psicotécnico", fueron algunos de los comentarios.

En cambio, otros señalaron que sus lágrimas no eran sinceras y argumentaron que todo se trataría de una actuación para ganarse la simpatía del público y sumar votos. "Holder y el Titanic, ¿qué tienen en común? Los dos se hunden", aseguraron con ironía.