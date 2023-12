Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1735136104255283433&partner=&hide_thread=false Así quedó la casa después de la primera nominación Juliana explotó contra sus compañeros.



Apenas Santiago del Moro abandó la casa, Juliana Scaglione no aguantó el enojo y comenzó hablale a sus compañeros y compañeras: "Flaco, les voy a decir algo. Acepten a las persona como son, ustedes tienen una personalidad y yo tengo otra. Si yo quiero caminar, hacer chistes y hablar pelotudeces es mi micrófono. Cada uno vino acá por algo".

Eso no es todo, sino que continuó con su discurso mientras que el resto de hermanitos y hermanitas intentaban contener a los nominados: "Yo vine a cagarme de risa de mi, dejen de decirme Juli basta, Furia para. Más me dicen eso mas ganas de irme me dan. Saben que, yo mi vida la vivo como quiero. Y la vivo hace años. Ustedes se van a quedar acá dentro, literal, yo ya sé lo que pasa conmigo, me pasa en la vida en general. A mi siempre me señalan, me apuntan con el dedo, y la canción. Listo, relajen", finalizó.

Gran Hermano 2023: apuntan contra Sabrina por entrar después y ya ser líder semanal

La modelo mendocina Sabrina Cortez entró con el pie derecho a la casa de Gran Hermano 2023-24, aunque lo hizo con el izquierdo respecto de la gran mayoría de sus compañeros y se generó el primer escándalo fuerte.

Sabrina se convirtió en la primera líder semanal de la nueva edición del reality show y rápidamente se evidenció el recelo de sus compañeros. En diálogo con Bautista, Lucía y Williams, la mendocina remarcó lo que sintió en las últimas horas: "Yo agradezco porque no me di cuenta de nada de eso, yo entré e hice lo que me pidieron que haga, nada más".

Pero no terminó allí, sino que continuó hablando al respecto y se lamentó por la situación. "Obviamente quería ganar, pero por mí. Acá vengo a jugar también, no vengo a tomar mate nada más. No me imaginé que estaban todos enojados conmigo", aseguró con cierta angustia.

Por el lado de Lucía, decidió defenderla y ponerse de su lado: "Yo miraba las caras y pensaba '¿qué pasó?', ya está, tiene los mismos derechos que nosotros. Si hubiéramos entrado 2 semanas antes sí sería una paja, pero ya está". Así, comenzaron a dividirse los bandos de Gran Hermano 2023-24 y el juego está en marcha.