Gran Hermano 2023: se filtró un video prohibido de uno de los participantes

Mauro Dalessio, Darío Martínez Corti, Florencia Regidor y Damián Moya nuevos participantes Gran Hermano 2023 Capturas Telefe

El estudiante de marketing entró a la casa a ganar el juego y aseguró que está soltero y no tiene problema en generar un vínculo dentro de la casa. De hecho, ya se besó con Furia también bromeando y con otras jugadoras como Cata y Sabrina.

EL jugador no es muy querido por sus compañeros, pero sí se generó un buen público afuera porque ingresó hablando bien de Juliana Scaglione, una de las favoritas del público. ¿Logrará llegar a instancia definitiva?

Furia consoló a un participante de Gran Hermano 2023 tras el ingreso de los siete nuevos

La participante Juliana "Furia" Scaglione se acercó a Nicolás Grosman y le aseguró que sigue siendo "el más hermoso de la casa", ya que durante el ingreso de nuevos hermanitos se generaron muchas reacciones.

"vos siempre vas a ser el más hermoso de la casa, no te pongas mal que vinieron otros chicos" y la sonrisa de nico #GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/6F2ySImate — F (@nachoxthiag0_) March 5, 2024

Mientras se encontraba sentado en el patio junto a Denisse y Martín, Furia decidió acercarse a Nicolás para darle un mensaje muy particular. Cuando llegó hasta ponerse enfrente suyo, le puso la mano en el costado de la cara y le dijo: "Vos siempre vas a ser el más hermoso de la casa, ¿okay?".

Pero eso no fue lo único, sino que continuó con su particular momento de consolar al amigo del Chino. "No te pongas mal porque vinieron otros chicos. Sos el más hermoso de la casa", concluyó Juliana para luego señalar a Martín como el segundo en su ránking.