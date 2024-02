Gran Hermano 2023: se filtró el mensaje original que Brian le envió a Sabrina

Brian - Sabrina 1-2-24.png

Esto generó que Brian, su pareja fuera del programa, emita un comunicado en sus redes sociales para explicar que no apoyó "nada obviamente todo lo que se estuvo viendo este tiempo, pero no me gustaría verla mal el día que salga porque siempre me voy a mantener fiel a como soy como persona y los valores que tengo".

Eso no es todo, sino que Santiago del Moro, dentro de la casa, en medio de una cena emotiva entre los participantes, donde le llevó mensajes de sus conocidos, le confesó una verdad a Sabrina. "Jabía un mensaje de Brian y lo cambiaron", afirmó y, ante esta verdad, la joven no pudo esconder la sorpresa.

Porque la palabra que le había elegido su novio Brian era “incondicional”, pero después pidió retirarla. pic.twitter.com/rmrEvscR5k — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 1, 2024

Durante el último programa, donde se conocieron a los nuevos nominados, el conductor abrió un sobre en vivo y mostró a la audiencia lo que decía el mensaje: "Incondicional". ¿Cómo continuará la historia de amor fuera de la casa?