Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano y destruyó a Sabrina con un mensaje

De fondo se escuchó a los hermanitos y hermanitas reaccionar con sorpresa. “Y es de tu mamá. Tu mamá te puso la palabra ‘persevera’, ¿por qué crees que te dice eso? ¿Persevera y…?”, le consultó a Sabrina. "Que me mantenga fiel a mí misma, con mis sentimientos, y me alegra un montón que me lo diga”, intentó interpretar Cortez.

Sabrina Cortez lleva 8 años en pareja con Brian Fernández. Sin embargo al entrar a la casa de Gran Hermano, la joven mendocina comenzó a entablar una relación con Alan Simone. Lo que generó el resquemor entre los seguidores del programa y, que también Fernández publicó un comunicado en sus redes sociales.

Tras salir a apoyarla, el novio de Sabrina borró el mensaje y escribió uno nuevo: "Estoy..."

Luego de que Sabrina se transforme en una de las participantes salvadas en la doble gala de eliminación de Gran Hermano, su novio, Brian Fernández, que había publicado un mensaje en apoyo a su pareja, lo borró y escribió uno nuevo que tomó por sorpresa a todos.

Días atrás, la hermanita pasó una noche con Alan dentro de la casa mas famosa de argentina hecho que sorprendió a todos porque se encuentra en en pareja hace 8 años. En un primer momento Brian había aclarado que lo que haga adentro de la casa estaba permitido. Ahora, parece haber cambiado de opinión: "Estoy igual que todos ustedes , viendo una persona que parece que perdió la cabeza y hasta me sigue nombrando como si nada hubiera pasado".

"Hace muchos días que no puedo dormir a raíz de lo que está pasando y ayer una persona me presiono tanto que a causa de eso salí a hablar por algo que encima no tenía nada que ver en absoluto y me agarró en un momento débil. Es más ni siquiera redacte ese comunicado yo porque no me salía naturalmente, pero lo subi por el amor que le tengo a Sabrina y para cuidarla a pesar de todo y que siga con su sueño. Pero no puedo seguir manteniendo esta mentira porque realmente no soy yo, me cansé y acá el único que no hizo nada fui yo y al final soy el más afectado de todos", publicó el joven con un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

Sabrina Gran Hermano Gala eliminación Captura

Luego aclaró que el primer mensaje de apoyo a Sabrina fue "porque tengo un amor incondicional con ella y todos los que nos conocen lo saben" pero "ya me superó todo, y no puedo dejarme de lado a mi como persona".

"Cómo dijo ella en la presentación, yo la apoyé siempre en todo los proyectos que se propuso, nunca le quise cortar las alas hasta para entrar acá donde yo sabía que el más perjudicado podía ser yo y aún así decidí acompañarla . Por otro lado yo tuve un episodio de ansiedad en la época de la pandemia a raíz del encierro y luego con un poco terapia lo supere hace muchos años", señaló.

Para luego agregar que "eso Sabrina lo sabe, por eso me pareció muy raro que lo que haya dicho públicamente y ella jamás me expondría, así que supongo que lo sacaron de contexto en una charla privada". "Claro está que uno puede cometer errores o no, es la vida misma. Y más dentro de un programa tan manipulador", denunció.