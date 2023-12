Gran Hermano 2023: se confirmó el primer complot y habrá una fuerte sanción

Durante el programa nocturno de Gran Hermano, Santiago del Moro reveló con un sobre que estaban investigando un posible complot y desde redes sociales no tardaron en darse cuenta de quién se trataba. Todo apunta a Isabel , ya que primero se acercó a Zoe y exclamó: " Mirá, mirame la letra ", realizando una C y una D con su dedo en la pared.

Pero esto no fue lo único, sino que la participante con más años de la casa luego fue con Sabrina y no se guardó nada. Directamente con su apodo, aseguró: "La peor es Chula, no sabes las barbaridades que dijo. Que gane la prueba para hacerte mierda a vos y a la otra. Hay que sacarla a la Chula, es una víbora".

Para finalizar, Isabel reveló: "Arengaban para que gane la prueba así te hacían mierda a vos y a la otra. Y la forra vieja chota esa, la primera. La voy a hacer concha". Esto último generó risas en redes sociales, ya que si bien Carla es la segunda participante de Gran Hermano 2023 con más años (46), De Negri tiene casi 20 más (65).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ctrdigan/status/1737309829683724601&partner=&hide_thread=false Sera este el complot? en el que isabel esta encabezando campaña contra chula #GranHermano pic.twitter.com/umAlhktgmL — bruno (@ctrdigan) December 20, 2023

