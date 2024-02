Gran Hermano 2023: Santiago del Moro reveló un secreto impensado del casting de Furia

Juliana Scaglione es inevitablemente la protagonista del programa, por eso todo lo que suceda a su alrededor es noticia. Gran Hermano realiza el juego de Congelados en el que entra un familiar tuyo para saludarte y el desafío está en no moverse. Este juego produce mucha emoción y fue entonces que Santiago del Moro aprovechó para revelar un dato inesperado.

volvió a ser una nena chiquita miren como le cambia la expresion a una sonrisa INMENSA y se le acelera la respiración al ver a su hermana, no puede ser no paro d llorar ella lo necesitaba #GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/nbLCdubAWw — (@desas3crew) February 23, 2024

Sol Pérez destacó que siempre Furia “se hace la fuerte”, pero que en realidad es una persona muy emocional. Ante esto, Del Moro contó: “Les cuento un detalle del casting de ella. Que se veía su apariencia dura y su sensibilidad. Acá esa personalidad fuerte la mostró en la casa, no en el casting”.

Luego de esto, ingresó la hermana Coy y Furia se emocionó, pero no podía reaccionar por no poder moverse. Su familiar le brindó mucho cariño y le dio palabras de aliento para poder seguir. Juliana lloró y fue contenida por sus compañeros.

Denuncian acomodo en Gran Hermano 2023: Manzana no fue sancionado a pesar de confesar su error

El participante Federico Farías, más conocido como Manzana, quedó envuelto en una polémica porque se vio por las cámaras que tuvo intención de escupir los pochoclos de su compañera, Furia. Eso fue cancelado por las redes sociales, pero la producción decidió solo “advertirlo” y ahora denuncian acomodo.

AHORA: Manzana CONFIESA que desde PRODUCCIÓN lo retaron por el ESCUPITAJO a los pochoclos y le advirtieron que no se ve lindo afuera. Por eso lo mandaron a limpiar todo el living solo como lo vimos a la mañana. #GranHermano pic.twitter.com/eyHuTnITDp — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) February 23, 2024

En una conversación con Lisandro y Rosina, Manzana cuenta que se le escaparon “dos gotas” de baba “sin querer” justo al lado del paquete de Juliana Scaglione. Que de pura casualidad cayó ahó y que lo citaron al confesionario para poder retarlo.

El momento se hizo viral y desde X (ex Twitter) señalaron que no estaba bien, por eso pidieron que lo sancionen. Pero Gastón Trezeguet y Laura Ubfal aseguraron que desde la producción se miraron las cámaras y se constató que el escupitajo no cayó en la comida.