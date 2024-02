Manzana no fue sancionado a pesar de confirmar su error

El momento se hizo viral y desde X (ex Twitter) señalaron que no estaba bien, por eso pidieron que lo sancionen. Pero Gastón Trezeguet y Laura Ubfal aseguraron que desde la producción se miraron las cámaras y se constató que el escupitajo no cayó en la comida.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ElLauchaOkey/status/1760938065487433770&partner=&hide_thread=false AHORA: Manzana CONFIESA que desde PRODUCCIÓN lo retaron por el ESCUPITAJO a los pochoclos y le advirtieron que no se ve lindo afuera. Por eso lo mandaron a limpiar todo el living solo como lo vimos a la mañana. #GranHermano pic.twitter.com/eyHuTnITDp — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) February 23, 2024

Por eso lo llamaron y lo hicieron limpiar todo el comedor a él solo. Previamente había pasado con el mismo cuando comió una mañana y la tiró a la alfombra sin levantarla. Lo retaron y le pidieron que ordene todo. ¿La próxima es sanción o lo seguirán protegiendo?

Ingresan dos nuevos participantes a Gran Hermano 2023 y se filtraron sus nombres

Los nuevos participantes de Gran Hermano 2023 serían Facundo y Agustina, dos desconocidos por el público que llegarían para cambiar la casa.

Según informó la Revista Paparazzi, el nombre del nuevo participante de Gran Hermano 2023 es Facundo. Al respecto, agregaron: "Fuentes altamente confiables confirmaron que es un hecho que va a entrar. Está todo dado para que sea uno de los jugadores más fuertes".

Facundo nuevo participante Gran Hermano 2023 Redes sociales

Pero esto no fue lo único, sino que continuaron: "Gente cercana a Facundo aseguró que él organizó una fiesta para festejar que fue contactado y prácticamente confirmado para llegar a la casa en esta siguiente instancia". De esta manera, podrían quedar muy mal parados en caso que la información no sea real.

Por otro lado, hace unos días y a través de su cuenta de X (ex Twitter), Fede Bongiorno anticipó quién podría ser la mujer. Junto a una captura de pantalla, escribió: "Me acaban de mandar que apareció esto en el vivo de Telefe en YouTube. Los nombres son de participantes de Chile, ¿pero quién es la chica de la foto que dice 'Ariel'?".

Agus Pupich nueva participante Gran Hermano 2023 X (ex Twitter)

Algunos minutos después, pudo dar con el perfil de la muchacha: "Yo no la conozco pero ustedes dicen que es esta chica, Agus Pupich. Se ve que es amiga o al menos conocida de Sabrina". Esto último generó mucha bronca entre los televidentes de Gran Hermano 2023, ya que se acusó a Cortez de estar acomodada en varias ocasiones.