Gran Hermano 2023: revelaron el test de paternidad del primer eliminado del reality

A partir de la noticia Hernán aseguró que su nombre volvió a "estar limpio" y que sigue en carrera para entrar nuevamente a la casa: "Estoy contento y tengo el nombre limpio. Ahora, espero que esto me haga entrar de vuelta".

El amante del cuarteto remarcó este viernes en el programa que conduce Georgina Barbarossa, que cuando salió de la casa fue a ver a su supuesto hijo que estaba en la incubador: "El 5 de enero me hice el ADN. Ella no quería o no podía hacerlo. Hablamos y estaba todo mal. Yo salí de GH y me quería cortar la cabeza con una cuchara".

"Fue todo negativo y llegó ayer (por el jueves) a las 8:30 de la mañana", aseguró el joven que aclaró que no entendió mucho. Que lo llamó a su abogado y que éste le dijo: "Te felicito no sos padre".

La denuncia contra el exparticipante de GH 2023

En diciembre pasado, una joven apuntó al cordobés como el padre del hijo que iba a nacer en un mes. El tema se hizo público a partir de una publicación en la red social X: “Besitos al negro Onty que eligió entrar a Gran Hermano y ausentarse del embarazo de su hijo que nace en un mes”, escribió la usuaria @Thatulina.

Enseguida un usuario le respondió: “Entró a ganar plata para mantenerte a vos y a tu hijo. Si se quedaba afuera no iba a tener, mirale el lado bueno". Ella no se quedó callada y replicó: "Entró diciendo que no tiene hijos, ¿vos te pensas que me va a dar un peso?”. En otros mensajes lanzó: “Perdón hijo por haber elegido como progenitor a la peor basura del mundo. Ustedes le dan fama a un golpeador, borracho y abandonador”.

Al conocerse el test negativo de Ontívero, las redes sociales reaccionaron contra la joven que lo acusó: "Después de mentir tanto, de usar a tu hijo para defenestrar a una persona y a toda su familia y después de perder la dignidad de esta forma...de que te vas a disfrazar? ADN negativo @Thatulina".

Otra usuaria apuntó a la flamante mamá: "Tendrías que pedirle disculpas públicas a la persona que acusaste de ser padre abandonico de tu hijo cuando no era el padre. Sabes muy bien que le cagaste la estadía en gh por ventilar y al final no era suyo..".