Gran Hermano 2023: ¿quién será salvado por Martín y qué participante sube a la placa del domingo?

El líder semanal deberá sacar un nominado que no sea Juliana o Williams y tendrá que reemplazarlo por otro que no lo esté, por lo que hay mucha incertidumbre.

El participante Martín Ku se convirtió en el líder semanal de Gran Hermano 2023 por segunda vez y tendrá que repetir sus funciones de la semana anterior , aunque en esta ocasión parece no tener tanta importancia.

La tercera gala de nominaciones de Gran Hermano 2023 dejó en la placa de eliminación a Juliana "Furia" , Carla "Chula" , Florencia , Sabrina , Lisandro y Williams . Con Martín como líder semanal por segunda vez seguida, su elección para la salvación y designación a dedo para la expulsión parece no tener tanta importancia como la semana anterior, ya que López tiene todos los boletos para ser eliminado .

Durante su primera vez como líder, Martín no pudo salvar a Axel de la placa de nominados por revelarlo públicamente y este fue eliminado como consecuencia de ello. En esta ocasión, le dio 2 votos a Florencia y 1 a Agostina, por lo que parece estar bastante claro a quién subirá a la placa del domingo.

Agostina Spinelli y Lisandro Navarro Gran Hermano 2023 Agostina y Lisandro serían los elegidos por Martín. Capturas Telefe

Al no poder salvar a Williams ni a Juliana con motivo de la insólita sanción que recibieron, el líder semanal seguramente remueva de la placa a Lisandro, pero esto no cambiará nada porque el peón de campo tiene todos los boletos para ser el tercer eliminado. Ante este escenario, lo que haga o deje de hacer Ku parece no tener mucha importancia y desde redes sociales le restan valor.

Lisandro lanzó un inesperado pronóstico: "El primero que se salva es..."

El participante de Gran Hermano 2023 Lisandro Navarro aseguró que no cree posible que Williams López sea eliminado del reality show y se hizo viral en redes sociales con motivo de sus palabras.