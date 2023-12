Juliana Furia reveló que Gran Hermano la amenazó con mandarla al psicólogo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ehifesthefi91/status/1739876618259104047&partner=&hide_thread=false furia: estoy en penitencia y me dijeron que me una a un grupo… gh me dijo tenes que intentar incorporarte juliana o te vamos a mandar al psicólogo



*lo mira a bauti*



juliana: y voy a empezar por vos



PIDO ESTA AMISTAD #GranHermano #Furia #GH23

Por ese motivo, sancionaron a ambos mandándolos a placa, no dejándolos nominar ni tampoco ser salvados por los líderes. Y, luego de eso, Gran Hermano tuvo una charla en privado con cada uno.

Furia reveló lo que hablaron y sorprendió: "Estoy en penitencia y me dijeron que me una al grupo. Me dijeron que tengo que intentar incorporarme al grupo o me van a mandar al psicólogo”. Eso no fue muy bien visto por la audiencia. ¿Qué pasará?

Inesperada nueva pareja en Gran Hermano 2023: por qué las cámaras no lo muestran

La casa de Gran Hermano todavía no se enteró del romance previo entre Rosina y Joel, pero ya apareció otro que todo parece indicar que los hermanitos están al tanto de una nueva pareja que todavía no fue confirmada por ningún tape. ¿Lo quieren ocultar?

COMOO ALAN Y SABRINA A LOS BESOS#GranHermano

Sucede que un video comenzó a circular en redes sociales donde se filmaba desde afuera a Isabel con Manzana, pero se podía ver el reflejo desde adentro a Alan y Sabrina besarse delante de todos. Una usuaria lo notó y sorprendió.

Otra de las teorías es que se trataría de Alan y Denisse porque Sabrina estaba en el cuarto y además estaba en pareja afuera de la casa. ¿Lo mostrarán las cámaras la próxima vez?