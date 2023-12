Gran Hermano 2023: Lisandro descubrió la estrategia de Rosina y la expuso

Durante una conversación con Isabel De Negri, Lisandro comenzó por preguntarle: " ¿Vos ves esa inocencia como algo natural? Yo a veces veo que se acerca a un chico, después a otro, después a otro, y eso los confunde . Quizá eso genera en el cuarto de los pibes no una pica, porque estamos concentrados en no pelear por una misma piba, pero algunos ya se sintieron medio boludeados ". Con estas palabras, dejó en claro el plan de Rosina.

Y no terminó allí, sino que el lomense aseguró: "No me termina de cerrar la inocencia. Sí es verdad que no tiene filtro y se manda y habla". Así, le dio un nuevo punto de vista a los fanáticos de Gran Hermano 2023, quienes ya estaban criticando a Beltrán por otros motivos.

Para finalizar, Isabel no se quedó atrás y agregó: "Calienta todas las pavas, andá a saber por qué lo hace. Está en cada tipo, el otro día Joel (Ojeda) le paró el carro". De esta manera, fueron muy claros con respecto a la situación de Rosina y dejaron en evidencia que no se sienten cómodos con ella.