Gran Hermano 2023: la fuerte sanción de la producción para Martín Ku por romper las reglas

"Las circustancias me obligan a repetir que el líder tiene que mantener en estricto secreto su intención de salvar a alguien de la placa. No puede tampoco pedir consejos ni pedir la opinión de los demás para facilitar su decisión", informó el "Big" durante la noche de este jueves.

Además, denunció: "Martín, una vez más te informo que no has respetado estas normas elementales. Te he visto hablar con más de un compañero y especular sobre cuál sería tu mejor elección. Esta decisión no debe ser consultada con nadie".

Finalmente, Gran Hermano le comunicó la decisión: "Te anulo el beneficio de la salvación pero sí deberás subir a otra persona a la placa de nominados. Además te niego el premio que te hubiese correspondido y te informo que no formarás parte de la siguiente prueba del líder".

De esta manera, Florencia, Carla, Lisandro, Sabrina, Juliana y Williams continuarán en placa y se les unirá otro jugador más. Entre los siete se definirá quien abandona la casa más famosa del país este próximo lunes.