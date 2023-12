Gran Hermano 2023: la desgarradora razón por la que el público adoptó a Zoe y decidió salvarla primero

Zoe Bogach no fue integrada por sus compañeros de Gran Hermano 2023.

La participante Zoe no fue salvada por Sabrina Cortez y se generó una fuerte sorpresa entre los televidentes, ya que la joven de Recoleta no provocó ningún disturbio ni problema con sus compañeros para terminar quedando en la placa final de nominados. Pero esta no fue la única razón detrás de su resultado en la gala del domingo, sino que hay algo aún más desgarrador.