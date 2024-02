Ambas figuras compartieron en sus cuentas de Instagram un mensaje para que la gente no vote a Big Apple, lo que sorprendió a los seguidores del ciclo. ¿Qué dijeron?

En el caso de Manzana, sus seguidores salieron a apoyarlo en redes sociales y, a buscar el cariño del público mediante a figuras públicas y reconocidas en redes sociales. Por ello, durante la noche del miércoles, Martín Pérez Disalvo, conocido como "Coscu", compartió en una historia de Instagram una foto junto a Manzana y escribió: "No se va".

Lo mismo ocurrió con L-Gante, el cantante reposteó una historia donde se lo mencionaba y escribió "vamos Manzana". ¿Podrán estas figuras generar que la gente no vote para que Big Apple no abandone la casa? Sino Federico deberá cambiar su estrategia del juego o intentar no quedar en un mano a mano con Furia, una de los personajes con más apoyo desde el afuera.

Catalina de Gran Hermano descubrió el plan de Manzana y lo destrozó: "Es un falso y..."

La participante Catalina Gorostidi expuso a Federico "Manzana" Farías y le declaró la guerra al acusarlo de falso, lo que podría complicarla mucho de cara a su futuro en Gran Hermano 2023.

Todo empezó cuando Zoe le preguntó a Las Furiosas si se habían peleado con Manzana, ante lo que Catalina tomó la palabra y señaló: "No, solo lo deschavamos su personaje. Nos dimos cuenta que Manzana es un falso y hace un personaje. No es tan bueno como parece, dos veces gritaron 'Manzana falso'". Con estas palabras, aseguró que la personalidad del tucumano es una mentira.

Por el lado de Zoe, coincidió con el punto de vista de su compañera santafesina y lo elogió por la manera de jugar: "Manzana actúa de boludo pero no es boludo". Hasta el momento, Federico no recibió ningún voto por parte de sus compañeros, por lo que se desconoce cuánto apoyo real tiene en Gran Hermano.

Para finalizar, Catalina reveló: "Nos dijo 'ustedes se van a ir una por una' en el baño. Primero nos dijo si podía entrar en nuestro grupo y le dije que no, y después nos dijo eso. Ahí tienen a Manzanita, haciéndose el boludo". De esta manera, Las Furiosas siguen enfrentándose a El Imperio Chino en lo que parece ser una guerra sin final en el horizonte.