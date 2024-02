Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fedeebongiorno/status/1752894313875325126&partner=&hide_thread=false Así fue el cruce entre Furia y Manzana post nominación



Ambos están en placa. A quién bancan en esta? #GranHermano



pic.twitter.com/FJebhqatAo — fefe (@fedeebongiorno) February 1, 2024

En una noche llena de sorpresas, Juliana "Furia" y Federico, conocido como "Manzana", protagonizaron una feroz discusión después de que la joven porteña tomó un cigarrillo del cantante. Esto desencadenó una pelea inesperada entre ambos.

"Disfrutá el último pucho que me has robado, ladrona, chorra”, le gritó Manzana, que había salido para fumar en el patio. Juliana no se quedó callada, reconocida por tener mucho carácter y ser uno de los personajes más irritables de la casa, le respondió "si no te lo robé, me lo diste vos gato".

La catarata de adjetivos calificativos continuaron, hasta que Furia acusó a Manzana de "querer cámara" para tener un poco más de protagonismo ante la nominación. “Dale, vení, te hacés la víctima, vení, empezá, dale", le contestó Big Apple.

La pelea siguió escalando hasta que Furia, descolocada, lo amenazó "te hacés el bueno con todo el mundo y ahora te hacés el loco, te estás cagando de risa, sabés que salto porque soy pólvora, no me jodás porque te rompo la cabeza. Me van a sacar pero porque te voy a romper la cabeza”.