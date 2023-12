Gran Hermano 2023: Bautista reveló por qué le gusta Denisse y sorprendió a todos

Al respecto, Mascia señaló: "¿Que la veo y digo 'voy por ahí'? A priori, a pantallazo, es Deni y vos (Sabrina), vos tampoco zafás. Pero Deni me hace acordar a Billie Eilish, no me preguntes por qué". De esta manera, no solo confirmó su atracción a la chubutense de 21 años, sino que también apuntó a la mendocina por primera vez.

Para finalizar, Bautista detalló más sobre su gusto por Denisse: "Pero a mí me gusta, porque la veo medio dark y me gusta esa onda". Así, los propios participantes de Gran Hermano 2023 reconocen los parecidos y se percataron de uno que se hizo viral entre los televidentes.