Gran Hermano 2022: Walter "Alfa" quiere aplastar a Lucila "la Tora"

Es que Alfa y la Tora no tienen una nueva convivencia. El participante sexagenario fue acusado de "querer provocar" a su compañera ocupando su lugar en la mesa. Mientras todos los jugadores estaban a punto de comer milanesas, Alfa se iba a sentar en la cabecera de la mesada, pero "Cata" María Laura le señaló que "allí siempre se sientan Lucila y Nacho".

Walter primero se corrió sin problema alguno, pero después lanzó algunas quejas, afirmando que "en la casa todos se sientan en distintos lados".

La Tora se corrió para no entrar en conflicto y Romina se enojó con Alfa por su actitud: "Eso es ganas de buscar quilombo, bancatela".

Walter respondió. "Ya hablé con Gran Hermano y hablé bastante. Así que tengo todo muy claro", expresó. "Yo te lo digo de buena onda, porque cuando uno quiere evitar conflictos, no los busca. Vos los buscaste, sí, los buscaste, había un montón de lugares", enfatizó Romina en su respuesta.

"Después dejá de llorar, eh", le respondió la dirigente política, dado que Alfa pasó varios momentos entre lágrimas después de lo acontecido con Coti; en especial porque no soporta que Lucila lo tilde de acosador reiterativamente.

Ya en su habitación, Alfa expresó que no descarta llevar a Lucila ante la Justicia si ella lo sigue llamando acosador o abusador sexual.

"Te estoy esperando, Tora. La próxima vez que hables de mí cuando salga de acá, tengo tiempo, plata, medios y conocidos para destrozarte ante la Justicia. Yo te llevo a una corte para que pruebes todo lo que dijiste de mí. Te hago mier...", declaró el oriundo de Tigre.

Desde su cama, Agustín aconsejó a Walter diciéndole que puede ir a hacer su "denuncia" al confesionario de la casa.

Walter Alfa llora en el confesionario de Gran Hermano Captura Telefe

Qué dijo Walter "Alfa" en el confesionario

Walter le dijo a Gran Hermano: "Vengo porque estoy preocupado. Hay como una animosidad para tratar de demostrar o mostrar hacia afuera algo que no es y yo tengo mucho que perder".

"Si hice bromas con uno o con otro fue haciendo bromas, como hice con todos. Yo también tengo hijas y nietas, sé lo que es tratar a una mujer. Que a mí me acusen de bullying, acoso y violador no me hace feliz, te soy totalmente sincero", sostuvo Alfa en su defensa.

Antes de llorar, expresó: "No es una amenaza, no me quiero ir porque estoy contento con algunas cosas que estoy viviendo y pasando. Siempre fui trasparente con todos y lo último que sería en mi vida... ni hablar mirá".

Luego, el jugador volvió a la habitación entre lágrimas y dejando de lado completamente el costado belicoso que había mostrado antes de ir al confesionario: "Si esto sigue así, hago la valija y me voy".