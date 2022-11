Gran Hermano 2022: La Tora, Walter y Juliana quedaron en placa tras la salvación de Cata

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1593435712136925185 ¡Los líderes salvaron a “Cata”!



Gran Hermano 2022: el análisis previo de los líderes de la semana

Los líderes analizaron todas las posibilidades para ponerse de acuerdo ya que este jueves tenían la ardua tarea de salvar a uno. En placa habían quedado tras la nominación: La Tora, María Laura, Julieta y Walter.

"Pensé 350 formas, boludo... tengo un compromiso, pero tampoco una locura con Tini, también peleó con todo el mundo esta semana", expresó El Cone, angustiado por esta dura decisión.

"Yo sé que los chicos no lo van a salvar a Alfa. Y a Cata seguro que no. Pero lo van a hacer entre vos y Tora. Pero Coti no va a ir con el Cone, o sea... si salvan a Tora, al Cone se le va a oponer, pero entonces van a pelear... El Cone no la pone a la Tora", le susurra Maxi a Juliana con seguridad.

La estrategia del Gran Hermano Champagne

Agustín dio detalles de la estrategia del "Gran Hermano Champagne". El participante de la casa se mostró hablando frente a cámara para su público y seguidores con la posible jugada que va a hacer esta semana en el reality de Telefe.

El llanto de Daniela en Gran Hermano 2022

Daniela relató su difícil historia de vida y emocionó a toda la casa. En una reunión entre las mujeres de la vivienda, la participante de Moreno sorprendió al revelar cómo fue su infancia.