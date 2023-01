Gran Hermano 2022: todos los detalles del festejo de cumpleaños de Romina, tras pasar una difícil prueba

"No me puedo hacer un té, no me puedo hacer un mate. Pero eso no es nada, tampoco puedo limpiar. Tienen que limpiar ustedes y me tienen que hacer caso encima, porque quieren que la casa esté limpia. Me dijeron que si no se cumple, no tengo cumpleaños", les había contado Romina a sus compañeros al salir del confesionario.

Aunque parecía imposible, debido a que a la participante le encanta cocinar y organizar la casa, permitió que el resto ocupe su lugar esta semana y finalmente logró superar la prueba.

Misión imposible El desafío que le propuso #GranHermano a Romina para festejar su cumpleaños

Este viernes sus compañeros la despertaron cantando el feliz cumpleaños y le llevaron el desayuno a la cama. Con el correr de las horas, Gran Hermano fue habilitando todos los pedidos que había hecho Romina. Primero, los ingredientes para cocinar empanadas para toda la casa.

Luego, pasado el mediodía, Romina y sus compañeros encontraron el living ambientado para la ocasión, la correspondiente torta de cumpleaños y el karaoke listo para que disfruten, otra de las cosas que la exdiputada quería para la fiesta.