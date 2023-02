Gran Hermano 2022: Romina recibió una dura sanción por parte de la producción

Los nominados se dieron por una cierta cantidad de votos y, en este caso, la exdiputada aportó a que Alfa quede en placa, pero su voto no fue letal. Sin embargo, a pesar de que no afectaba o no, desde la producción consideraron que la mejor decisión era quitar ese punto.

Esto se dio porque Romina le comentó a todos los participantes que había tenido un sueño en el que había votado a Walter, se lo contaba a su hermana y ella le respondía que afuera lo “estaban esperando”. Como se concretó en el confesionario, decretaron “voto cantado”.

Por ese motivo, Gran Hermano brindó un comunicado delante de todos: "Atención, mucha atención por favor. He advertido que una persona de la casa hizo explícita su intención de voto hacia un compañero. Algo que finalmente se concretó esta noche en el confesionario", inició.

"Todos saben que esto constituye una falta al reglamento y es motivo de sanción. Por lo tanto, decidí anular ese voto. ¿Está claro? ¿Se entendió? Muchas gracias", concluyó.

Gran Hermano 2022: quiénes son los nominados

Santiago del Moro adelantó que hubo nominación espontánea y en las redes filtraron que fue hecha por Nacho. Este miércoles se conoció a quiénes votó. Además, los jugadores nominaron en vivo.

Después de momentos cumbres en los ingresos al confesionario, se conoció que quedaron nominados: Camila, Lucila, Walter y Romina. Es muy posible que Julieta salve a la exdiputada de placa. Habrá que esperar a ver sus explicaciones en la gala de las próximas horas.