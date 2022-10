Gran Hermano 2022: Maxi salvó a Walter y quedaron en la placa final Nacho, Juan y Martina

Gran Hermano 2022: del complot a la placa de nominados, y la sanción

El pasado domingo, Nacho fue directo al confesionario para efectivizar la espontánea y le aplicó tres puntos en contra a Alexis (proveniente de Córdoba) y dos a Coti (correntina). Después de que se vieran más imágenes sobre este complot, se vio que Juan votó también a Coti y a Alexis. Martina en su votación fue contra Alexis y dijo "no me gustó la actitud de festejo que tuvo cuando se fue Holder" y fue contra Coti porque "la veo que puede llegar a ser fuerte de las mujeres".

Entonces, Santiago del Moro tomó la posta y gritó: “Para Gran Hermano hubo complot”. Mostró el sobre con la decisión del dueño de la casa, ante los aplausos del público. Se descontaron los votos en contra de Alexis y Coti.

El complot de “los monitos” por mandar a placa a “Corrientes y Córdoba” quedó en la nada porque incluso los más votados fueron Nacho, Juan, Martina y Walter.

Gran Hermano, segunda gala de nominados, placa final Los monitos competirán contra Alfa por la salvación. Redes sociales

Juan, furioso

Tras la segunda placa de nominados de Gran Hermano, Juan terminó furioso y le hizo planteos a Martina. “Tengo el pecho cerrado, tengo ira en la cabeza”, admitió el integrante de Los Monitos en diálogo con su grupo, mientras que en el confesionario fue mucho más picante.

“Ya depende de la gente. Me votó obviamente la mayor parte de la casa, seguro que todos los hombres menos Nacho. Hay gente que me cae muy mal acá adentro: el cordobés Alexis, Marcos y Thiago. No tienen respeto por nada y me molesta ya escuchar sus voces”, manifestó el taxista.

Martina disiente con Juan

“Nos cerramos muy rápido aunque haya gente que no me interese conocer”, analizó Martina en el confesionario. “Vine a jugar y siento que estuve jugando. Mismo lo de Tomás fue juego que me salió mal”, dijo la mujer que cuando fue líder de la casa no salvó a Holder y eligió a “Alfa” Walter.

“Juan va muy al choque y yo le digo que ese no es el juego”, sostuvo la profesora de educación física que recibió el consejo del taxista de “ampliar el grupo” en caso de que sobrevivan a la eliminación del domingo. “Quiero seguir jugando y tengo pactadas cosas para hacer si es que me quedo. Si me voy es porque hay mejores jugadores que yo”, expresó.

Nacho pasa unos días difíciles

En su momento más duro, habló Nacho. “Estoy cagado hasta las patas, puede pasar cualquier cosa”, le reconoció el exfutbolista a Juan, aunque también le dijo a Martina que “siente que no se va a ir y le da miedo igual”. “Tengo mucha confianza en mí y quiero seguir jugando. Lo que menos quiero es abandonar en la casa”, fue a declaración de Juan Ignacio a Gran Hermano.

Walter, confiado

Alfa dijo: “Mejor placa que esta no puedo pedir”. Enfrente, todo el grupo de la discordia. “Estoy convencido de que la gente va a elegir que siga adentro”, indicó Walter, que luego cantó We Are The Champions, de Queen.