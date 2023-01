Gran Hermano 2022: Maxi planeó una jugada maestra que fue frustrada por él mismo

Una de las reglas principales de Gran Hermano es no hacer complot entre los participantes para nominar a otros, sino los votos serán anulados. Pero Maxi planeó indirectamente que todos los voten a él y a Alfa para quedar mano a mano y que uno de los dos se vaya. Pero su estrategia fue frustrada por él mismo .

Luego de la salida de Alexis y la expulsión de Juliana, Maxi quedó solo en su juego. Como no es la primera vez que expresa sus ganas de salir armó una estrategia: quedar en placa para que se vaya Alfa, su máximo rival en la casa, o si no, irse, porque siente que no aguanta más la convivencia.