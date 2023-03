Gran Hermano 2022: las inesperadas decisiones de la producción al quedar solo tres participantes

Alfa de Gran Hermano liquidó a L-Gante en medio de los rumores de un romance con Daniela: "No me gusta"

Gran Hermano compra semanal Marcos, Nacho y Julieta en el almacén. Redes sociales

Pero esto no fue lo único, sino que luego Nacho se dirigió al confesionario para hablar con Gran Hermano y este le reveló que tampoco iban a tener una actividad para llevar a cabo durante la tarde del lunes. "Me dijo muchas cosas. Me dijo que juego no", aseguró en un primer lugar el participante.

Luego, Castañares reveló la otra parte de la conversación: "Nos dijo que nos entiende, que no nos desesperemos. Van a pasar muchas cosas y me dijo que nosotros no pidamos cosas al micrófono". Con esto último, la voz de Gran Hermano realizó un guiño para el público sobre el ingreso a la casa de Tomás Holder, Martina Stewart y Mora Jabornisky.