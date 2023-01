Gran Hermano 2022: la preocupación de Romina sobre Marcos para salvar a uno de los nominados

La participante Romina Uhrig le adelantó a Julieta Poggio y Daniela Celis que tiene por delante una tarea muy difícil en su intento por convencer a Marcos "Primo" Ginocchio de no salvar a Agustín Guardis . De esta manera, queda en claro que la amistad denominada como "Margus" está más fuerte que nunca en Gran Hermano.

Gran Hermano 2022: qué pasará con los líderes si no se ponen de acuerdo en quién salvar

Mientras las tres mujeres se encontraban en el sillón, Romina fue quien les lanzó el tema: "Chicas, ¿cómo hago con Marcos? Yo lo veo re difícil, porque cuando el Primo se pone se pone, no lo cambias con nada" . Con esto, hizo referencia a lo complicado que es hacer cambiar de opinión al salteño.

Por eso, Daniela fue quien buscó calmarla: "No le digan, pero Agustín me dijo 'encima el Primo es fácil de negociar'". Lo que busca "Frodo" con esto es poner en una situación complicada a Romina, ya que necesita ser salvado para no ser eliminado de Gran Hermano 2022 otra vez.

Rápidamente, Julieta se sumó a la opinión de la exdiputada: "Siento que le digo a cualquiera algo y bien, pero se lo digo a él y se lo toma mal. No le gusta que le digan nada, me da miedo decirle". Con todo esto, Romina parece estar en una situación complicada y así lo evidenció. "A mí me preguntó Gran Hermano, yo le dije que para mí está re difícil", concluyó al respecto.