Gran Hermano 2022: la mamá de Mora denuncia discriminación contra su hija: "Hay mucho..."

"Estuve escuchando que mi hija estuvo de un grupo al otro, y en realidad es lo que yo le enseñé en la vida, a que conocieran uno por uno para fundar su opinión. Así que mi hija hizo lo que hace en su vida diaria, conocer en primera persona a todos", continuó. Así, aseguró que Mora no llegó a ser comprendida por la audiencia.

Gran Hermano Mora mamá Mora junto a Cristina, su mamá. Redes sociales

Para comenzar con su crítica, Cristina siguió: "Me parece que la están castigando por algo que debería ser una actitud de vida en todos nosotros. Creo que está siendo castigada porque dicen que es falsa, otra que es charlatana, y en realidad me parece que con esa misma vara, la gente que juzga a Mora falsa, no juzga a otras personas dentro de la casa".

Por último, la madre de Mora remarcó: "Los comentarios que leí fueron el motivo por el cual yo dejé de leer notas. Twitter también, que me parece totalmente violento desde antes de esto. Me resguardé un poco más en Instagram, y aún así recibí comentarios de gente que me decía 'este hombrecito', 'que se defina', ¿De qué estamos hablando? Aparte, no tiene que ser el modo en el que se juzga un juego. Desde que mi hija salió en el programa, empecé a ver esas cosas".