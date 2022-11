Live Blog Post

Walter tuvo un duro cruce con Lucila durante la cena

"Alfa" fue el encargado de realizar la cena, pero para su sorpresa, "la Tora" le respondió de mala manera y comenzó una nueva pelea. A continuación, todos los detalles:

Luego de no servirle un plato a Walter y este quejarse, Lucila le dijo: "Para vos no hay, no pediste". Esto generó mucho enojo en Alfa, quien se lo demostró de inmediato.

"Sabes lo que pasa, que yo siempre pienso en todos y no podes decirme que yo no pedí. Vos me estás jodiendo, yo cuando cocino no le digo a alguien que no me pidió", finalizó Walter Santiago de frente a la Tora.