Gran Hermano 2022: la madre de Juliana fulminó a Alfa y lo tildó de "nefasto"

En una entrevista con Argenzuela, la mujer cuestionó: "Teniendo en cuenta toda la campaña en contra que le hicieron los de adentro de la casa, tanto Romina como Alfa, que me parecen personajes nefastos, estuvo bueno el porcentaje en relación a otros eliminados".

"Alfa me parece un personaje nefasto que siempre se burla de Juliana, la imita, es grosero. Romina se pone la mantita de ovejita pero es una bicha terrible y es tan nefasta como Alfa. Él se pasaba hablando mal de Juliana y le controla la comida a los demás. Todo eso lo está viendo la gente", disparó.

Para la madre de Alejandra hubo una campaña en contra de su hija: "Fue muy chiquitito el porcentaje de votos por el cual que se fue Juliana y no Cata, estaba muy peleado". La sexta eliminada de Gran Hermano se fue con el 57,67%, el segundo número más bajo desde Martina Stewart.

Por último, fue consultada sobre el vínculo amoroso de Juliana con Maximiliano Giudici. "La que decidirá qué hace con Maxi después es ella, pero no me gustaron algunas actitudes de él en esta semana. Se abrió de piernas en algunas ocasiones que ella estaba triste. Un compañero tiene que estar para acompañarte en las malas, no solo en las buenas", finalizó.