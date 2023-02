Gran Hermano 2022: la jugada propuesta de Camila para Marcos por el Día de San Valentín

Marcos y Camila, un intento de relación amorosa que no parece tener futuro.

Todo comenzó por Daniela, quien se encontraba con Camila y Romina en el patio. Mientras hablaban sobre Marcos, miró a Lattanzio y le remarcó: "Una merienda podes pedirle -a Gran Hermano- para compartir con una persona que te llamó la atención en la casa. Que vos no sabes qué tenes, pero para compartir un momento. El día del amor festejas. A una invitación no te va a decir que no".